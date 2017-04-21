Тренерский штаб сборной РФ доволен дебютом гимнаста Далалояна, ставшего вторым на ЧЕ

КЛУЖ-НАПОКА /Румыния/, 21 апреля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Тренерский штаб мужской сборной России по спортивной гимнастике остался доволен выступлением Артура Далалояна, который сумел завоевать серебро чемпионата Европы в личном многоборье уже в своем первом взрослом турнире такого уровня. Об этом сообщил журналистам старший тренер мужской сборной России Валерий Алфосов.

Далалоян стал вторым с результатом 85,498 балла. Золото - у украинца Олега Верняева (85,866). Призовую тройку замкнул британец Джеймс Холл (84,664). Еще один представитель России, Никита Игнатьев (83,964), стал четвертым.

"У Артура сегодня был дебют, он первый раз выступал на международных соревнованиях такого высокого ранга, и мы очень довольны, что он психологически с этим справился, - признался Алфосов. - Все международные судьи отметили, что это гимнаст с очень хорошим исполнением упражнений".

"Конечно, мы довольны серебром в многоборье, эта медаль очень дорога нам. Теперь появился у нас Далалоян - серебряный призер в гимнастическом многоборье. Мы все очень рады за него", - сообщил тренер.

Алфосов напомнил, что ЧЕ в Румынии стал первым серьезным международным стартом после Олимпийских игр в Рио. "Очень серьезно изменились мужские правила в спортивной гимнастике, поэтому было интересно понаблюдать с нашими ребятами и за соперниками", - отметил тренер.

"Если говорить о Никите Игнатьеве, то он и в квалификации, и в финале допустил много ошибок. А судьи стали строго оценивать не только сложность комбинаций, но и качество их исполнений. В финале оценки были не очень высокие, потому что судьи очень серьезно к этому подошли. У Никиты было очень много ошибок в приземлениях", - заметил Алфосов.

Чемпионат Европы завершится 23 апреля.