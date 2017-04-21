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Тренерский штаб сборной РФ доволен дебютом гимнаста Далалояна, ставшего вторым на ЧЕ

Спорт
21 апреля, 16:57 UTC+3 КЛУЖ-НАПОКА корр. ТАСС, Альберт Стародубцев
Старший тренер мужской сборной России Валерий Алфосов напомнил, что ЧЕ в Румынии стал первым серьезным международным стартом после Олимпийских игр в Рио
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КЛУЖ-НАПОКА /Румыния/, 21 апреля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Тренерский штаб мужской сборной России по спортивной гимнастике остался доволен выступлением Артура Далалояна, который сумел завоевать серебро чемпионата Европы в личном многоборье уже в своем первом взрослом турнире такого уровня. Об этом сообщил журналистам старший тренер мужской сборной России Валерий Алфосов.

Далалоян стал вторым с результатом 85,498 балла. Золото - у украинца Олега Верняева (85,866). Призовую тройку замкнул британец Джеймс Холл (84,664). Еще один представитель России, Никита Игнатьев (83,964), стал четвертым.

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"У Артура сегодня был дебют, он первый раз выступал на международных соревнованиях такого высокого ранга, и мы очень довольны, что он психологически с этим справился, - признался Алфосов. - Все международные судьи отметили, что это гимнаст с очень хорошим исполнением упражнений".

"Конечно, мы довольны серебром в многоборье, эта медаль очень дорога нам. Теперь появился у нас Далалоян - серебряный призер в гимнастическом многоборье. Мы все очень рады за него", - сообщил тренер.

Алфосов напомнил, что ЧЕ в Румынии стал первым серьезным международным стартом после Олимпийских игр в Рио. "Очень серьезно изменились мужские правила в спортивной гимнастике, поэтому было интересно понаблюдать с нашими ребятами и за соперниками", - отметил тренер.

"Если говорить о Никите Игнатьеве, то он и в квалификации, и в финале допустил много ошибок. А судьи стали строго оценивать не только сложность комбинаций, но и качество их исполнений. В финале оценки были не очень высокие, потому что судьи очень серьезно к этому подошли. У Никиты было очень много ошибок в приземлениях", - заметил Алфосов.

Чемпионат Европы завершится 23 апреля.

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