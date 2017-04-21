Совет Минспорта положительно оценил выступление российских лыжников в минувшем сезоне

МОСКВА, 21 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Экспертный совет Министерства спорта РФ назвал удовлетворительным выступление сборной России по лыжным гонкам в сезоне-2016/17. Об этом журналистам сообщила глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

"Оценка удовлетворительная, безусловно, этот сезон получился хорошим, в следующем сезоне на нас будет лежать большая ответственность, но мы ее не боимся", - сказала Вяльбе.

На прошедшем чемпионате мира в финском Лахти сборная России завоевала две золотые и четыре серебряные медали. На счету Сергея Устюгова два золота и два серебра. Также он стал победителем престижной многодневки "Тур де Ски".

По итогам Кубка мира Устюгов занял второе место в общем зачете турнира, уступив только норвежцу Мартину Сундбю. Лучший результат среди россиянок на Кубке мира показала Юлия Чекалева, занявшая итоговое 11-е место.