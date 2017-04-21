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Медведев: КХЛ будет строго подходить к выполнению клубами требований при допуске в лигу

Спорт
21 апреля, 16:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, апреля. /ТАСС
Ранее стало известно, что лигу могут покинуть "Югра" и новокузнецкий "Металлург"
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Александр Медведев

Александр Медведев

© Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) при допуске команд на следующий сезон будет строго следить за выполнением клубами всех требований по инфраструктуре и финансовому обеспечению. Об этом ТАСС заявил первый президент лиги и член совета директоров лиги Александр Медведев.

"Совет директоров будет это (сокращение - прим. ТАСС) обсуждать, думаю, если будут какие-то решения, они все будут взвешенные. Я считаю, что при выполнении всех инфраструктурных и финансовых правил лишать возможности выступить в КХЛ было бы неправильно. Другой вопрос, удовлетворяются ли эти требования? Будем обсуждать", - сказал он.

В четверг издание "Спорт-Экспресс" сообщило, что лига обратилась к услугам известной консалтинговой компании, которая рекомендовала уменьшить ей число команд с 29 до 24, при этом количество российских участников должно сократиться с 22 до 15. По информации источника, изменения могут быть введены уже со следующего сезона. "Про 24 команды ничего не знаю, видимо, это чьи-то фантазии? Помните такую книжку - "Фантазии Фарятьева", - отреагировал Медведев.

"В целом идея (сокращения) обсуждается не сама по себе, а в связи с теми проблемами, которые испытывали некоторые клубы, в том числе самые именитые в части выполнения своих финансовых обязательств, - отметил собеседник ТАСС. - Лига будет очень строго и жестко действовать в плане требований по инфраструктуре, финансов и так далее".

Ранее стало известно, что лигу могут покинуть "Югра" и новокузнецкий "Металлург". Клубы, желающие участвовать в чемпионате КХЛ в следующем сезоне, обязаны до 30 апреля предоставить документы с подтверждением финансовых гарантий на период с 1 июля текущего года по 30 июня следующего года.

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