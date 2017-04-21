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Госдума отклонила законопроект о компенсации 75% расходов граждан РФ на занятия спортом

Спорт
21 апреля, 17:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, апреля. /ТАСС
Согласно законопроекту, расходы на занятия физической подготовкой в физкультурно-спортивной организации необходимо подтверждать документами, удостоверяющими регулярность ее посещения работником
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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Госдума отклонила в первом чтении законопроект, предусматривающий 75-процентную компенсацию затрат работникам организаций на занятия спортом. Проект закона был внесен в нижнюю палату парламента депутатами от фракции "Справедливая Россия" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым в ноябре 2015 года.

В частности, в заключении профильного комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов указывается, что положение законопроекта о том, что общая сумма выделяемых из федерального бюджета ежемесячных компенсаций "не может превышать 25% от суммы минимального размера оплаты труда (МРОТ), предусмотренного для субъекта", не учитывает нормы действующего Трудового кодекса РФ. В комитете пояснили, что МРОТ устанавливается одновременно на всей территории РФ, в то время как в субъектах РФ региональным соглашением может устанавливаться размер минимальной заработной платы.

Кроме этого, согласно законопроекту, расходы на занятия физической подготовкой в физкультурно-спортивной организации необходимо подтверждать документами, удостоверяющими регулярность ее посещения работником. "Вместе с тем законопроект не устанавливает критериев регулярности посещения занятий и не дает определения самого понятия "регулярность посещения", - отмечается в заключении профильного комитета.

Одновременно с этим, поясняют депутаты комитета, законопроект содержит требование, согласно которому получение компенсации "возможно только работниками, имеющими непрерывный стаж работы на постоянной основе в данной организации не менее трех лет". Однако, сказано в заключении, "Трудовой кодекс РФ понятия "работа на постоянной основе" не содержит, а законопроект его значения не раскрывает".

Суть законопроекта

Законопроект предусматривал внесение поправок в Трудовой кодекс РФ. Как пояснял лидер справороссов, основной целью инициативы являлось "стимулирование занятий граждан России спортом и частичная компенсация их расходов". В целом предлагалось компенсировать 75% расходов на занятия физической подготовкой в физкультурно-спортивной организации: 50% за счет работодателя и 25% из федерального бюджета.

При этом, по словам Миронова, компенсации предлагалось выплачивать только работникам, имеющим не менее трех лет непрерывного стажа работы в организации на постоянной основе. Депутат также отмечал, что "общая сумма ежемесячных компенсаций не должна превышать 25% от МРОТ, предусмотренного для субъекта, где работник осуществляет свою трудовую деятельность".

Парламентарий заявлял, что принятие законопроекта позволило бы регулярно заниматься спортом миллионам граждан РФ, поскольку "многие не могут позволить себе выделить из личного бюджета деньги" на это.

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