Вяльбе: многие российские лыжники приедут на ОИ-2018 за неделю до начала Игр

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МОСКВА, 21 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Большинство членов сборной России по лыжным гонкам прибудет на Олимпийские игры в южнокорейский Пхенчхан за неделю до их начала. Об этом журналистам сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
"Один из важных вопросов - это акклиматизация. Врачи говорят, что один час разницы равен одному дню. Большинство наших лыжников приедет на Игры в день открытия деревни, за семь дней", - сказала она.
Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.