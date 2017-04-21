Агент: хоккеист Дацюк может продолжить карьеру после ОИ-2018

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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Российский нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Павел Дацюк год назад думал, что завершит карьеру после Олимпийских игр 2018 года, но сейчас не исключено, что он продолжит играть и через год. Об этом ТАСС сообщил агент 38-летнего нападающего Дэн Милстейн.
Ранее спортивный журналист Игорь Рабинер написал на своей странице в Twitter, что не исключено завершение карьеры Дацюка из-за травмы ноги.
"Это все неправда, у него еще один год контракта, - отметил агент. - Когда год назад мы подписывали контракт, он думал закончить карьеру по окончании Олимпийских игр. Но недавно у меня с ним был разговор, он сказал, что комфортно себя чувствует и не знает, когда закончит карьеру. Не исключено, что он будет играть и после Олимпийских игр".
Также ТАСС в пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР) сообщили, что речи о завершении карьеры Дацюка пока не идет.
С лета 2016 года Дацюк выступает за санкт-петербургский СКА, который в текущем сезоне стал победителем Кубка Гагарина. В плей-офф КХЛ нападающий сыграл семь матчей, в которых набрал восемь очков (три шайбы и пять передач).