Вяльбе: ФЛГР включит отстраненных лыжников в состав сборной России на следующий сезон

МОСКВА, 21 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) включит отстраненных за употребление допинга спортсменов в состав сборной России на следующий сезон. Об этом журналистам сообщила президент ФЛГР Елена Вяльбе.

"Мы включим отстраненных лыжников в состав команды на следующий сезон", - сказала Вяльбе.

Спортивный арбитражный суд 21 февраля, накануне старта чемпионата мира по лыжным видам спорта, оставил в силе временное отстранение Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина и Евгении Шаповаловой, которое было наложено Международной федерацией лыжного спорта после публикации второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена.