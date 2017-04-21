Вяльбе: ФЛГР включит отстраненных лыжников в состав сборной России на следующий сезон

Картина Марка Шагала "Баран" 1928 года впервые представлена в РоссииНовости Урала 21 апреля, 17:56
Лукас Подольски стал послом чемпионата мира по хоккею - 2017Спорт 21 апреля, 17:55
Тарпищев: перенос матчей Кубка Федерации на день раньше лучше сказался бы на теннисисткахСпорт 21 апреля, 17:52
Российские и французские зоологи открыли новые виды ядовитых моллюсковНаука 21 апреля, 17:49
СК предъявил обвинение жительнице Подмосковья, укравшей ребенка и растившей его два годаПроисшествия 21 апреля, 17:35
Бюджет Федерации бокса России в 2017 году составит почти 150 млн рублейСпорт 21 апреля, 17:32
Минтруд предложил меры по стимулированию рождения первенцевОбщество 21 апреля, 17:20
Вяльбе: ФЛГР включит отстраненных лыжников в состав сборной России на следующий сезонСпорт 21 апреля, 17:19
Минобрнауки за два года упростит отчетность для научных организацийНаука 21 апреля, 17:18
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) включит отстраненных за употребление допинга спортсменов в состав сборной России на следующий сезон. Об этом журналистам сообщила президент ФЛГР Елена Вяльбе.
"Мы включим отстраненных лыжников в состав команды на следующий сезон", - сказала Вяльбе.
Спортивный арбитражный суд 21 февраля, накануне старта чемпионата мира по лыжным видам спорта, оставил в силе временное отстранение Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина и Евгении Шаповаловой, которое было наложено Международной федерацией лыжного спорта после публикации второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена.