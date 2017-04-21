Система видепомощи будет использоваться в чемпионате Италии по футболу с будущего сезона

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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Система видеопомощи арбитрам (VAR) будет использоваться в высшем дивизионе чемпионата Италии по футболу с начала следующего сезона. Об этом сообщил глава Ассоциации итальянских арбитров Марсело Ничи, слова которого приводит Football Italia.
"Мы будем использовать эту систему со дня старта чемпионата и на протяжении всего сезона. Мы ждем одобрения Международной федерации футбола (ФИФА). В финале Кубка Италии VAR не будет задействована", - сказал Ничи.
Ранее стало известно, что ФИФА установит систему VAR на российских стадионах, которые примут матчи Кубка конфедераций 2017 года. Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко заявил, что система, возможно, останется на аренах и будет использована в матчах чемпионата России со следующего сезона.
В начале марта прошлого года Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), ответственный за изменения правил игры, одобрил тестирование видеоассистентов главных судей. Система внедрена в тестовом режиме на испытательный срок в два года в чемпионатах не из числа ведущих, например, во втором дивизионе первенства Италии. Также система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии.