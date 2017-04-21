Агент: нападающий СКА Дацюк мог сыграть в финальной серии КХЛ через боль

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МОСКВА, 21 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Павел Дацюк мог сыграть в финальной серии Кубка Гагарина против магнитогорского "Металлурга" через боль, несмотря на травму. Об этом ТАСС сообщил агент 38-летнего нападающего Дэн Милстейн.
СКА стал победителем Кубка Гагарина, обыграв в финальной серии "Металлург" со счетом 4-1. Последний, пятый матч завершился победой петербуржцев в Магнитогорске со счетом 5:3.
"Павел уже проходит реабилитацию. Если бы серия продлилась, то он играл бы через боль. А сейчас он уже тренируется на льду", - сказал агент.
Дацюк в последний раз сыграл 12 марта в третьем матче второго раунда плей-офф против столичного "Динамо". Затем он получил травму колена, был прооперирован и пропустил остаток сезона.