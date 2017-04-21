МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Бывший главный тренер сборной России по боксу Николай Хромов возглавил тренерский совет Федерации бокса России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

"В федерации создан тренерский совет, его возглавил Николай Хромов", - сказал собеседник агентства.

Также отмечается, что председателем всероссийской коллегии судей федерации стал чемпион мира по боксу 1978 года Валерий Рачков.

Хромов в течение 20 лет (с перерывом в 2005-2008 годах) занимал должность главного тренера сборной России по боксу. Под его руководством команда выступала на Олимпийских играх 1996, 2000, 2004 и 2012 годов.

В 2009 году Международная ассоциация любительского бокса (АИБА) признала Хромова лучшим тренером года.