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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Бывший главный тренер сборной России по боксу Николай Хромов возглавил тренерский совет Федерации бокса России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.
"В федерации создан тренерский совет, его возглавил Николай Хромов", - сказал собеседник агентства.
Также отмечается, что председателем всероссийской коллегии судей федерации стал чемпион мира по боксу 1978 года Валерий Рачков.
Хромов в течение 20 лет (с перерывом в 2005-2008 годах) занимал должность главного тренера сборной России по боксу. Под его руководством команда выступала на Олимпийских играх 1996, 2000, 2004 и 2012 годов.
В 2009 году Международная ассоциация любительского бокса (АИБА) признала Хромова лучшим тренером года.