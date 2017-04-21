Бюджет Федерации бокса России в 2017 году составит почти 150 млн рублей

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Бюджет Федерации бокса России на 2017 год утвержден, он составит 148 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь организации Умар Кремлев.

"Бюджет федерации в 2017 году составит 148 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

В пятницу в Олимпийском комитете России прошел исполком организации.

1 февраля отчетно-выборная конференция федерации упразднила должность президента организации, введя должность генерального секретаря, им стал Кремлев. Главой высшего наблюдательного совета организации был избран руководитель Службы безопасности президента РФ Алексей Рубежной.