Бюджет Федерации бокса России в 2017 году составит почти 150 млн рублей

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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Бюджет Федерации бокса России на 2017 год утвержден, он составит 148 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь организации Умар Кремлев.
"Бюджет федерации в 2017 году составит 148 млн рублей", - сказал собеседник агентства.
В пятницу в Олимпийском комитете России прошел исполком организации.
1 февраля отчетно-выборная конференция федерации упразднила должность президента организации, введя должность генерального секретаря, им стал Кремлев. Главой высшего наблюдательного совета организации был избран руководитель Службы безопасности президента РФ Алексей Рубежной.