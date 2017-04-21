Тарпищев: перенос матчей Кубка Федерации на день раньше лучше сказался бы на теннисистках

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МОСКВА, 21 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Теннисисткам было бы лучше, если бы матчи Кубка Федерации проводились не в субботу и воскресенье, а в пятницу и субботу. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.
В пятницу капитан женской сборной России Анастасия Мыскина рассказала, что россиянкам хотелось бы, чтобы матчи Кубка Федерации проходили не в субботу и воскресенье, а днем раньше.
"Я отношусь к такой идее нормально, потому что они сейчас уезжают (с соревнований) в понедельник, а будут в воскресенье. Таким образом, освобождается день для подготовки к следующему турниру или мероприятию, потому что в понедельник начинаются соревнования. По сути, в Кубке Федерации ничего не меняется, а спортсменам лучше", - сказал Тарпищев.
Матч плей-офф Мировой группы между сборными России и Бельгии пройдет 22-23 апреля на Малой спортивной арене "Лужники" в Москве. В первый игровой день между собой встретятся Елена Веснина и Элисон ван Эйтванк, а также Анастасия Павлюченкова и Элиза Мертенс. В воскресенье Веснина встретится с Мертенс, а Павлюченкова сыграет против ван Эйтванк. Также во второй день российская пара Анна Блинкова/Дарья Касаткина сыграет против бельгийской Марина Заневская/Ан-Софи Местах.