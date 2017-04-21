МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Чемпион мира в составе сборной Германии по футболу Лукас Подольски стал послом чемпионата мира по хоккею 2017 года, который пройдет в Кельне и Париже. Об этом сообщает пресс-служба сборной Германии по хоккею.

31-летний футболист получил от председателя местного оргкомитета турнира Стефана Лоучера сертификат и майку немецкой национальной команды.

Подольски также дважды становился бронзовым призером чемпионата мира (2006, 2010), один раз серебряным призером чемпионата Европы (2008).

Чемпионат мира пройдет с 5 по 21 мая.