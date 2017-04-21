УЕФА продолжает следить за выполнением тремя российскими клубами финансового fair play

МОСКВА, 21 апреля. / ТАСС/. Следственная палата инстанции Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому fair play продолжает следить за выполнением мировых соглашений тремя российскими клубами - московским "Локомотивом", санкт-петербургским "Зенитом" и "Краснодаром". Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

"Следственная палата продолжает отслеживать выполнение условий другими клубами, ранее подписавшими мировые соглашения: "Астаной" (Казахстан), "Краснодаром" (Россия), "Локомотивом" Москва (Россия) и "Зенитом" (Россия). Более подробная информация по делам этих и других клубов, принимавших участие в турнирах УЕФА в сезоне-2016/17, станет известна к концу мая", - говорится в сообщении организации.

"Краснодар" и "Локомотив" подписали мировые соглашения с УЕФА в мае 2015 года. Они предполагают пошаговое выполнение клубами условий, которые приведут их к соответствию правилам финансового fair play, и рассчитаны до конца сезона-2017/18. Соглашение "Зенита" с УЕФА было подписано в мае 2014 года, ранее в том году УЕФА за нарушения финансового fair play оштрафовал петербургский клуб на €12 млн, казанский "Рубин" на €6 млн и махачкалинский "Анжи" на €2 млн. В 2015 году УЕФА за нарушения правил лишил московское "Динамо" права принять участие в еврокубках.

Проект финансового fair play был утвержден исполнительным комитетом УЕФА в сентябре 2009 года. Новые экономические правила вступили в силу с сезона-2011/12. Теперь клубы не могут тратить на покупку футболистов больше, чем они зарабатывают. Перед стартом сезона каждый участник еврокубков должен подтвердить, что не имеет просроченных финансовых обязательств на текущий сезон перед другими командами, своими игроками и социальными/налоговыми службами.