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Алешин: российские пилоты настроены на хороший результат на этапе "Формулы-Рено 2.0"

Спорт
21 апреля, 18:28 UTC+3 МОНЦА /Италия/ 21, апреля. /ТАСС
По словам спортивного директора программы SMP Racing Junior, в этом году чемпионат "Формулы-Рено 2.0" станет "самым конкурентным из всех молодежных европейских чемпионатов"
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МОНЦА /Италия/, 21 апреля. /ТАСС/. Российские гонщики Роберт Шварцман, Алексей Корнеев и Александр Вартанян рассчитывают на удачное выступление на этапе Еврокубка "Формулы-Рено 2.0", который стартует в этот уик-энд в итальянской Монце. Об этом ТАСС рассказал спортивный директор программы SMP Racing Junior Петр Алешин.

"Роберт Шварцман и Алексей Корнеев принимают участие в заездах уже второй сезон, - сказал он. - Они опытные, ждем хороших результатов в абсолюте".

"В этом сезоне выступает также пилот-новичок Александр Вартанян, который пришел в чемпионат из "СМП Формулы-4", заняв по итогам прошлого года третье призовое место и получив тем самым путевку в более высокую категорию", - отметил Алешин.

По его словам, в этом году чемпионат "Формулы-Рено 2.0" станет "самым конкурентным из всех молодежных европейских чемпионатов". "Первый этап на автодроме в итальянской Монце покажет, чего стоит ожидать и на что ориентироваться. Чемпионат только начинается", - добавил Алешин.

Настрой на победу

По итогам свободных заездов в Монце лидирует Шварцман.

"Несмотря на дух соперничества внутри команды, мы настроены на победу, - сказал пилот. - Я лично намерен бороться за лидерство чемпионате".

"На этой трассе у меня не было проблем с машиной. Это моя четвертая гонка в итальянской Монце, - продолжил он. - Мне эта трасса нравится, знаю каждый поворот. Это быстрая и самая скоростная трасса".

Первая гонка этапа пройдет в субботу, вторая - в воскресенье. Параллельно в Монце выступит пилот российской программы SMP Racing Виктор Шайтан в рамках первого этапа Blancpain GT Series Endurance Cup.

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