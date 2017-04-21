Блаттер заявил, что контактировал с Минюстом США, но никогда не был под подозрением

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер встречался с представителями Министерства юстиции США, но не находился под подозрением по делу о коррупции в ФИФА. Слова Блаттера приводит Ассошиэйтед Пресс.

"У меня было очень мало контактов с моими американскими адвокатами, потому что я никогда не был под пристальным наблюдением американского правосудия. Я проходил по двум- трем делам, но никаких нарушений выявлено не было", - сказал Блаттер.

Крупнейший в истории ФИФА скандал разгорелся в конце мая 2015 года, когда в отеле в Цюрихе за два дня до выборов президента организации по запросу американского правосудия швейцарская полиция задержала семь высокопоставленных чиновников этой организации по подозрению в коррупции. Всего обвинения были предъявлены 14 бывшим и действующим футбольным чиновникам. По данным Минюста США, за 24 года они получили взятки на сумму около $150 млн.

Против Блаттера никаких обвинений не было выдвинуто, однако спустя три дня после своего переизбрания он выступил с заявлением об уходе. В конце 2015 года Блаттер был отстранен комитетом по этике ФИФА от любой деятельности, связанной с футболом, на восемь лет. Причиной наказания стал денежный перевод на тот момент главе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишелю Платини, который сочли нарушающим этические нормы. Впоследствии апелляционный комитет ФИФА сократил дисквалификацию Блаттера до шести лет.

Платеж был осуществлен в 2011 году с санкции Блаттера. По сведениям швейцарской прокуратуры, сумма была переведена за работу, якобы проделанную Платини для ФИФА в период с 1998 по 2002 год (в ту пору француз являлся директором оргкомитета чемпионата мира - 1998, входил в исполкомы ФИФА и УЕФА). При этом никакого контракта, который бы оправдывал перевод данной суммы, ни Платини, ни Блаттер не предоставили.