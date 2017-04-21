ЦСКА обыграл "Уфу" в матче чемпионата России

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал победу над "Уфой" со счетом 2:0 в гостевом матче 24-го тура чемпионата России по футболу.

Голы забили Витиньо (65) и Федор Чалов (90). На 55-й минуте полузащитник хозяев Иван Пауревич не реализовал пенальти. "Уфа" не смогла реализовать уже четвертый пенальти из пяти в нынешнем сезоне.

Армейцы не проигрывают в первенстве страны на протяжении 12 матчей. В турнирной таблице ЦСКА занимает второе место с 47 очками и на семь баллов отстает от московского "Спартака", который свой матч проведет в субботу против "Ростова". "Уфа" с 33 очками идет седьмой и пять баллов уступает "Краснодару", который идет на четвертом месте, дающем право выступить в квалификационном раунде Лиги Европы следующего сезона.

В следующем туре ЦСКА 26 апреля примет московский "Локомотив", "Уфа" днем ранее в гостях сыграет с "Ростовом".