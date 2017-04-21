Российский дзюдоист Хубецов завоевал золото чемпионата Европы

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Россиянин Алан Хубецов выиграл золотую медаль в весовой категории до 81 кг на чемпионате Европы по дзюдо, который проходит в Варшаве на арене "Торвар".

В финальном поединке российский спортсмен победил немца Доминика Рессела.

Бронзу в этой категории завоевал еще один россиянин Аслан Лаппинагов, который оказался сильнее голландца Франка де Вита.

Теперь в активе российской команды на нынешнем турнире два золота, два серебра и две бронзы.

Чемпионат Европы завершится 23 апреля.