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Российский дзюдоист Хубецов завоевал золото чемпионата Европы

Спорт
21 апреля, 19:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, апреля. /ТАСС
В финальном поединке российский спортсмен победил немца Доминика Рессела
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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Россиянин Алан Хубецов выиграл золотую медаль в весовой категории до 81 кг на чемпионате Европы по дзюдо, который проходит в Варшаве на арене "Торвар".

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В финальном поединке российский спортсмен победил немца Доминика Рессела.

Бронзу в этой категории завоевал еще один россиянин Аслан Лаппинагов, который оказался сильнее голландца Франка де Вита.

Теперь в активе российской команды на нынешнем турнире два золота, два серебра и две бронзы.

Чемпионат Европы завершится 23 апреля.

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