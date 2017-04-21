Российский дзюдоист Хубецов завоевал золото чемпионата Европы

О чем говорили на Ялтинском форуме: рекордные инвестиции, транспорт и мусорЭкономика и бизнес 21 апреля, 18:53
ЦСКА обыграл "Уфу" в матче чемпионата РоссииСпорт 21 апреля, 18:52
BuzzFeed: США намерены назначить спецпредставителя по УкраинеМеждународная панорама 21 апреля, 18:44
Российский дзюдоист Муса Могушков завоевал серебро чемпионата ЕвропыСпорт 21 апреля, 18:38
По праву природы: основные пункты стратегии экологической безопасности РФОбщество 21 апреля, 18:35
В Курской области потушили пожар на складе боеприпасовПроисшествия 21 апреля, 18:25
УЕФА продолжает следить за выполнением тремя российскими клубами финансового fair playСпорт 21 апреля, 18:16
Глава Севастополя представил Кириенко стратегию развития города до 2030 годаЭкономика и бизнес 21 апреля, 18:15
Возбуждено уголовное дело о краже более 500 тыс. рублей у Владимира СоловьеваПроисшествия 21 апреля, 18:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Россиянин Алан Хубецов выиграл золотую медаль в весовой категории до 81 кг на чемпионате Европы по дзюдо, который проходит в Варшаве на арене "Торвар".
В финальном поединке российский спортсмен победил немца Доминика Рессела.
Бронзу в этой категории завоевал еще один россиянин Аслан Лаппинагов, который оказался сильнее голландца Франка де Вита.
Теперь в активе российской команды на нынешнем турнире два золота, два серебра и две бронзы.
Чемпионат Европы завершится 23 апреля.