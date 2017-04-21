Британская гимнастка Дауни завоевала золото в многоборье на ЧЕ в Румынии

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Британка Элисса Дауни завоевала золотую медаль в многоборье на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, который проходит в Румынии. Спортсменка показала результат 55,765 балла.

Второе место заняла венгерка София Ковач с результатом 55,432 балла. Призовую тройку замкнула француженка Мелани де Езус дос Сантос (55,065).

Лучшей из россиянок стала Елена Еремина (54,266), которая показала четвертый результат.