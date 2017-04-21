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Гончаренко: ЦСКА заслужил победу над "Уфой" в матче чемпионата России

Спорт
21 апреля, 19:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, апреля. /ТАСС
Армейцы не проигрывают в первенстве страны на протяжении 12 матчей
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Московский ЦСКА заслуженно одержал победу над "Уфой" со счетом 2:0 в гостевом матче 24-го тура чемпионата России по футболу. Такое мнение высказал главный тренер армейцев Виктор Гончаренко, слова которого приводит пресс-служба клуба.

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"Мне хорошо известно, как "Уфа" умеет обороняться и использовать быстрые острые атаки. Мы получили с такой атаки пенальти в свои ворота. К счастью, у нас есть лидер и капитан, который выручил. Такие вещи часто меняют игру", - сказал Гончаренко.

"После того, как Игорь взял пенальти, мы стали быстрее играть. По совокупности мы заслужили победу", - добавил специалист.

Армейцы не проигрывают в первенстве страны на протяжении 12 матчей. В турнирной таблице ЦСКА занимает второе место с 47 очками и на семь баллов отстает от московского "Спартака", который свой матч проведет в субботу против "Ростова". "Уфа" с 33 очками идет седьмой и пять баллов уступает "Краснодару", который идет на четвертом месте, дающем право выступить в квалификационном раунде Лиги Европы следующего сезона.

В следующем туре ЦСКА 26 апреля примет московский "Локомотив", "Уфа" днем ранее в гостях сыграет с "Ростовом".

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