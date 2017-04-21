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Газизов: футболисты "Уфы" психологически не готовы к пробитию пенальти

Спорт
21 апреля, 19:53 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Павел Гуревич
В последних шести матчах уфимцы четыре раза проиграли и два раза сыграли вничью
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МОСКВА, 21 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Игроки футбольного клуба "Уфа" психологически не готовы к исполнению пенальти в матчах чемпионата России, команде нужно работать над этим компонентом. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов.

В пятницу "Уфа" на своем поле проиграла столичному ЦСКА со счетом 0:2. В начале второго тайма пенальти в ворота Игоря Акинфеева не смог реализовать Иван Пауревич. "Уфа" не смогла реализовать уже четвертый пенальти из пяти в нынешнем сезоне лиги.

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"Как можно оценивать матч, когда счет 2:0 не в нашу пользу? Неприятно, что дома мы проигрываем уже не первую игру, поэтому оценю ее как плохую для нас. Мы должны быть более результативными. Мы не забиваем пенальти, это говорит о том, что мы психологически не готовы к таким моментам, будем работать над этим компонентом", - сказал Газизов.

В начале первого тайма Акинфеев за пределами штрафной площади нарушил правила на форварде уфимцев Кехинде Фатае, за что получил желтую карточку. При этом ворота ЦСКА оставались пустыми, а защитник армейцев Василий Березуцкий бежал параллельно нападающему.

"Нужно ли было удалять Акинфеева? Это пускай оценивает судейский комитет, интересно, что они скажут. Если бы мы играли с другой командой, не знаю, какое решение принял бы судья. Не мое дело это комментировать, нам дали пробить пенальти, судья давал бороться, давал играть", - отметил генеральный директор "Уфы".

В последних шести матчах уфимцы четыре раза проиграли и два раза сыграли вничью. "Это говорит, что мы плохо играем. Нельзя пенять на кого-то, это наши личные ошибки. Надо дальше усиленно работать, чтобы порадовать наших болельщиков", - сказал собеседник ТАСС.

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