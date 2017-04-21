Семак: "Уфа" проиграла ЦСКА, потому что не смогла реализовать свои моменты

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. "Уфа" проиграла московскому ЦСКА в матче 24-го тура чемпионата России по футболу, потому что не сумела реализовать свои моменты. Такое мнение высказал главный тренер уфимцев Сергей Семак, слова которого приводит пресс-служба клуба.

Встреча прошла в пятницу в Уфе и завершилась победой армейцев со счетом 2:0.

"Игра могла сложиться по-разному. Для того, чтобы выигрывать, нужно забивать. Сегодня мы не забили, поэтому проиграли", - считает Семак.

На 55-й минуте полузащитник хозяев Иван Пауревич не реализовал пенальти. "Пенальти - это своего рода лотерея. Конечно, многое зависит от умения. К большому сожалению, пока не можем забить ни с игры, ни с пенальти", - сказал наставник "Уфы".

"Очень хорошие были моменты у нас до гола, и пропустить мяч после дальнего удара, конечно, обидно. Мы старались, моменты были, чтобы сравнять счет. В концовке сами себе привезли гол, ошиблись на своей половине поля. В принципе, этот гол ничего не решал", - заключил специалист.

В турнирной таблице ЦСКА занимает второе место с 47 очками и на семь баллов отстает от московского "Спартака", который свой матч проведет в субботу против "Ростова". "Уфа" с 33 очками идет седьмой и пять баллов уступает "Краснодару", который идет на четвертом месте, дающем право выступить в квалификационном раунде Лиги Европы следующего сезона.

В следующем туре ЦСКА 26 апреля примет московский "Локомотив", "Уфа" днем ранее в гостях сыграет с "Ростовом".