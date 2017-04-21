"Бенфика" и "Зальцбург" сыграют в финале Юношеской лиги УЕФА

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Португальская "Бенфика" встретится с австрийским "Зальцбургом" в решающем матче Юношеской лиги УЕФА.

В полуфинале "Бенфика" одержала победу над испанским "Реалом" со счетом 4:2. В другой встрече данной стадии "Зальцбург" оказался сильнее другого испанского клуба "Барселоны" - 2:1.

Финал турнира, как и матчи полуфиналов, пройдет в швейцарском Ньоне. Решающая игра состоится 24 апреля.