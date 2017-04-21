Сборная Швейцарии ожидает двух игроков из НХЛ перед ЧМ

ФРИБУР /Швейцария/, 21 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборная Швейцарии по хоккею рассчитывает, что на чемпионате мира в ее составе выступят игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Свен Андригетто из "Колорадо" и Свен Берчи из "Ванкувера". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации хоккея Швейцарии.

В настоящий момент в составе команды пока один игрок из НХЛ - нападающий "Флориды" Денис Мальгин, который сыграет в предстоящем матче Евровызова с олимпийской сборной России во Фрибуре.

"Мы надеемся, что к нам присоединятся Андригетто и Берчи, ситуация по ним прояснится завтра, - сообщили в пресс-службе. - Нино Нидеррайтер ждет нового контракта, Рето Берра травмирован, у Луки Сбисы трагедия в семье, поэтому они к нам не приедут. Что касается Жоэля Вермена, то он сейчас играет в фарм-клубе "Тампа-Бэй". Такие игроки, как Марк Штрайт, Роман Йоси, Кевин Фиала, продолжают играть в плей-офф".

Чемпионат мира пройдет в немецком Кельне и Париже.