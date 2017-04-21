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Тренер: сомнительное судейство лишило российскую гимнастку Еремину бронзы ЧЕ

Спорт
21 апреля, 20:38 UTC+3 КЛУЖ-НАПОКА корр. ТАСС, Альберт Стародубцев
Британка Элисса Дауни завоевала золото в личном многоборье, второй стала венгерка София Ковач, третьей - француженка Мелани де Езус дос Сантос, россиянка Елена Еремина - на четвертом месте
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Валентина Родионенко

Валентина Родионенко

© Артем Коротаев/ТАСС, архив

КЛУЖ-НАПОКА /Румыния/, 21 апреля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российская гимнастка Елена Еремина по итогам соревнований в личном многоборье чемпионата Европы в Румынии должна была занять третье место, однако сомнительные решения судей в конце соревнований оставили россиянку без награды. Об этом сообщила журналистам старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

Британка Элисса Дауни завоевала золотую медаль в многоборье, спортсменка показала результат 55,765 балла. Второе место заняла венгерка София Ковач с результатом 55,432 балла. Призовую тройку замкнула француженка Мелани де Езус дос Сантос (55,065). Лучшей из россиянок стала Еремина (54,266), которая показала четвертый результат. Наталья Капитонова заняла девятое место.

"Нас возмутило то, как судили трех лидеров в конце соревнований, когда долго не могли определиться, кто занял третье место, - призналась Родионенко. - Вот Еремину показывают, что она завоевала бронзу, а потом вдруг ее опустили на четвертое место. До сих пор не можем понять, что там происходило".

"Француженка, которой в итоге досталась бронза, появилась ниоткуда, ее нигде близко не было. Она завалила брусья, завалила бревно, а потом оказалась на третьем месте. Мы не стали подавать протест перед двумя последними днями. Да это и бесполезно", - считает тренер.

В целом Родионенко удовлетворена выступлением российских гимнасток, которые только первый год выступают за взрослую команду. "Еремина сегодня сделала то, на что была способна. Единственное, она не имела права ошибаться на бревне. То же самое касается и Капитоновой, но для первого старта на таких серьезных соревнованиях как чемпионат Европы - это вполне нормально", - отметила тренер.

"Единственное, что нас не устроило, так это их падения с бревна. Но это будет отдельная тема для анализа. В остальном же девочки сделали то, что нужно. У них лучшие оценки на брусьях, достойные вольные упражнения", - подытожила Родионенко.

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