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Алексей Береглазов подписал контракт с клубом НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс"

Спорт
21 апреля, 20:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, апреля. /ТАСС
В прошедшем сезоне защитник выступал за магнитогорский "Металлург"
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Алексей Береглазов

Алексей Береглазов

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Защитник Алексей Береглазов, выступавший в прошедшем сезоне за клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург" (Магнитогорск), подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс". Об этом сообщает пресс-служба американской команды.

О подробностях соглашения с 23-летним хоккеистом не сообщается.

Береглазов выступал за "Металлург" с 2013 года. В сезоне-2016/17 он сыграл 73 матча, записав на свой счет 25 (1 гол + 24 передачи) очков.

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