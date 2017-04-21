Алексей Береглазов подписал контракт с клубом НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс"

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Защитник Алексей Береглазов, выступавший в прошедшем сезоне за клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург" (Магнитогорск), подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс". Об этом сообщает пресс-служба американской команды.

О подробностях соглашения с 23-летним хоккеистом не сообщается.

Береглазов выступал за "Металлург" с 2013 года. В сезоне-2016/17 он сыграл 73 матча, записав на свой счет 25 (1 гол + 24 передачи) очков.