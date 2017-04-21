Россиянка Горячкина сыграла вничью с Хоанг Тхань Чанг на ЧЕ по шахматам

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Российская шахматистка Александра Горячкина сыграла вничью с представительницей Венгрии Хоанг Тхань Чанг в матче десятого тура женского чемпионата Европы.

Горячкина не проиграла ни одной партии на турнире. В турнирной таблице она идет второй и отстает от Наны Дзагнидзе на 0,5 балла. В активе грузинской шахматистки 8 очков.

Чемпионат Европы по шахматам среди женщин проходит в Риге и завершится 22 апреля.