Россиянка Горячкина сыграла вничью с Хоанг Тхань Чанг на ЧЕ по шахматам

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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Российская шахматистка Александра Горячкина сыграла вничью с представительницей Венгрии Хоанг Тхань Чанг в матче десятого тура женского чемпионата Европы.
Горячкина не проиграла ни одной партии на турнире. В турнирной таблице она идет второй и отстает от Наны Дзагнидзе на 0,5 балла. В активе грузинской шахматистки 8 очков.
Чемпионат Европы по шахматам среди женщин проходит в Риге и завершится 22 апреля.