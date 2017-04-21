"Шахтер" обыграл киевское "Динамо" в матче чемпионата Украины по футболу

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Донецкий "Шахтер" одержал победу над киевским "Динамо" со счетом 1:0 в гостевом матче четвертого тура второго этапа чемпионата Украины по футболу.

Мяч на 12-й минуте забил Факундо Феррейра.

В турнирной таблице "Шахтер" продолжает лидировать, набрав 69 очков. "Динамо" идет вторым, проигрывая "Шахтеру" 14 очков.

В следующем туре "Шахтер" на своем поле примет "Александрию", "Динамо" в гостях сыграет с одесским "Черноморцем". Обе встречи пройдут 30 апреля.