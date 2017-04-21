Карякин сыграл вничью с Харикришной в первом туре шахматного турнира памяти Гашимова

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Россиянин Сергей Карякин сыграл вничью с Пенталой Харикришной из Индии в первом туре шахматного турнира памяти гроссмейстера Вугара Гашимова, который проходит в азербайджанском Шамкире.

В других партиях еще один российский шахматист Владимир Крамник сыграл вничью с поляком Радославом Войташеком, болгарин Веселин Топалов разошелся миром с англичанином Майклом Адамсом, Шахрияр Мамедьяров из Азербайджана победил Уэсли Со из США, украинец Павел Эльянов оказался сильнее еще одного азербайджанца Теймура Раджабова.

Участники турнира играют по круговой системе. Контроль времени - по два часа на 40 ходов, затем час на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход, начиная с 61-го.

Мемориал Вугара Гашимова проводится в Шамкире четвертый раз, турнир посвящен памяти известного азербайджанского шахматиста, скончавшегося в 2014 году от опухоли мозга в возрасте 27 лет.