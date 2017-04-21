"Анадолу Эфес" обыграл "Олимпиакос" во втором матче 1/4 финала баскетбольной Евролиги

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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Турецкий "Анадолу Эфес" одержал победу над греческим "Олимпиакосом" во втором матче 1/4 финала баскетбольной Евролиги. Встреча прошла в Греции и завершилась со счетом 73:71 в пользу турецкого клуба.
Самыми результативными игроками встречи стали баскетболисты хозяев форвард Георгиос Принтезис и разыгрывающий Василис Спанулис, набравшие по 20 очков.
Счет в серии до трех побед стал равным - 1-1. Следующий матч серии пройдет 26 апреля в Турции.