"Кельн" и "Хоффенхайм" сыграли вничью в матче чемпионата Германии по футболу

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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. "Кельн" сыграл вничью с "Хоффенхаймом" со счетом 1:1 в домашнем матче 30-го тура чемпионата Германии по футболу.
В составе "Кельна" голом отметился Леонардо Биттенкорт (58-я минута). У "Хоффенхайма" отличился Керем Демирбай (90).
В турнирной таблице "Хоффенхайм" занимает третье место, набрав 55 очков и на два балла опережая дортмундскую "Боруссию". Третье место позволяет сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов следующего сезона, четвертое - в квалификационном раунде турнира. "Кельн" с 41 очком идет шестым.
В следующем туре "Хоффенхайм" 30 апреля на своем поле примет "Айнтрахт". "Кельн" днем ранее в гостях сыграет с дортмундской "Боруссией".