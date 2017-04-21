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"Кельн" и "Хоффенхайм" сыграли вничью в матче чемпионата Германии по футболу

Спорт
21 апреля, 23:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, апреля. /ТАСС
Встреча завершилась со счетом 1:1, футболисты "Хоффенхайма" отыгрались в компенсированное ко второму тайму время
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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. "Кельн" сыграл вничью с "Хоффенхаймом" со счетом 1:1 в домашнем матче 30-го тура чемпионата Германии по футболу.

В составе "Кельна" голом отметился Леонардо Биттенкорт (58-я минута). У "Хоффенхайма" отличился Керем Демирбай (90).

В турнирной таблице "Хоффенхайм" занимает третье место, набрав 55 очков и на два балла опережая дортмундскую "Боруссию". Третье место позволяет сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов следующего сезона, четвертое - в квалификационном раунде турнира. "Кельн" с 41 очком идет шестым.

В следующем туре "Хоффенхайм" 30 апреля на своем поле примет "Айнтрахт". "Кельн" днем ранее в гостях сыграет с дортмундской "Боруссией".

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