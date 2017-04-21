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"Дарюшшафака" обыграла "Реал" и сравняла счет в серии 1/4 финала баскетбольной Евролиги

Спорт
21 апреля, 23:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, апреля. /ТАСС
Турецкий клуб победил в Мадриде со счетом 84:80
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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Турецкая "Дарюшшафака" одержала победу над испанским "Реалом" во втором матче 1/4 финала баскетбольной Евролиги. Встреча прошла в Мадриде и завершилась со счетом 84:80 в пользу турецкого клуба.

Самым результативным игроком матча стал защитник хозяев Серхио Льюль, набравший 22 очка.

Счет в серии до трех побед стал равным - 1-1.

Следующий матч серии пройдет 26 апреля в Турции.

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