Сборная России начинает защиту титула чемпиона мира по керлингу в дабл-миксте

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МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Чемпионат мира по керлингу среди смешанных пар стартует в субботу в канадском Летбридже (провинция Альберта). Сборную России вновь представят Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий, которые выиграли прошлогоднее мировое первенство и практически отобрались на Олимпийские игры в Пхенчхане.
На чемпионате мира выступят 39 команд, которые на предварительном этапе разбиты на пять групп - согласно латинскому алфавиту. Сборная России выступит в группе Е, где ее соперниками станут команды Новой Зеландии, Румынии, Словакии, Словении, Испании и Швейцарии. Матчи группового турнира пройдут 22-27 апреля, по ее итогам 16 лучших команд выходят в 1/8 финала, встречи этой стадии и 1/4 финала запланированы на 28 апреля. 29 апреля состоятся матчи за третье место и финал.
Соревнования смешанных пар в керлинге, или дабл-микст, через год дебютируют в олимпийской программе. Как и в традиционных видах керлинга среди мужчин и женщин, в дабл- миксте олимпийский отбор проходит по итогам двух последних чемпионатов мира. Набрав максимальные 14 очков за победу на прошлогоднем турнире в швейцарском Базеле, Брызгалова и Крушельницкий обеспечат себе олимпийскую лицензию, попав в Летбридже в восьмерку лучших.
В Пхенчхане выступят восемь команд, включая хозяев из Южной Кореи.
Чемпионаты мира по керлингу среди смешанных пар проходят с 2008 года, сборная России также победила в 2010 году в Челябинске, где выступали Яна Некрасова и Петр Дрон. В 2011 году Алина Ковалева и Алексей Целоусов в американском Сент-Поле заняли второе место.
Чаще других чемпионами мира в дабл-миксте становились пары из Швейцарии - пять раз.