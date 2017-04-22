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Волейболистки московского "Динамо" начинают финальный турнир Лиги чемпионов

Спорт
22 апреля, 0:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, апреля. /ТАСС
В полуфинале турнира российский клуб встретится с итальянским "Конельяно", в другом полуфинале сыграют два турецких клуба - "Эджзаджибаши" и "Вакыфбанк"
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Волейболистка Вера Ветрова и главный тренер ВК "Динамо" Юрий Панченко

Волейболистка Вера Ветрова и главный тренер ВК "Динамо" Юрий Панченко

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Финальный турнир волейбольной Лиги чемпионов среди женских команд стартует в субботу в итальянском Тревизо. В числе участников - московское "Динамо", которое в полуфинале встретится с итальянским "Конельяно".

В последний раз российский клуб выигрывал женскую Лигу чемпионов три года назад, когда сильнейшей командой Европы стало казанское "Динамо". В отличие от мужского турнира, где российские клубы выигрывали Лигу чемпионов пять последних сезонов, в женском волейболе успех казанского "Динамо" оказался единственным за 20 лет. Хотя столичное "Динамо" уверенно пробилось в "Финал четырех", фаворитом оно не является - основные ставки делаются на два турецких клуба - "Эджзаджибаши" и "Вакыфбанк", которые сыграют во втором полуфинале.

При этом московское "Динамо" остается самым титулованным клубом Европы, выиграв Кубок европейских чемпионов рекордные 11 раз. Однако все трофеи пришлись на 60-70-е годы прошлого века, а последний титул "Динамо" датирован 1977 годом. 10 лет назад "Динамо" было близко к очередному триумфу, но в финале проиграло итальянскому "Бергамо".

В прошлом сезоне подопечные Юрия Панченко после семилетнего перерыва стали чемпионками России, вновь получив право сыграть в главном еврокубковом турнире. В групповом турнире "Динамо" одержало шесть побед в шести матчах, а в плей-офф не отдало ни одной партии в противостоянии с итальянской "Моденой". В начале недели "Динамо" провело в Москве два первых финальных матча чемпионата России с казанскими одноклубницами, обменявшись победами со счетом 3:0.

За пять лет к триумфу

"Конельяно" основан лишь в 2012 году, но в прошлом сезоне впервые выиграл чемпионат Италии, а в нынешнем завоевал Кубок и Суперкубок страны. В групповом турнире "Конельяно" проиграл два матча из шести, обменявшись с "Моденой" победами со счетом 3:2, тогда как в плей-офф команда не играла, получив право организовать "Финал четырех". Домашняя арена "Конельяно" находится в городке Виллорбе в области Венето на северо-востоке Италии, расположенном между Конельяно и Тревизо, которые разделяют всего 30 километров.

"Конельяно" силен прежде всего своими нападающими, среди которых выделяются опытная аргентинка Каролина Костагранде, ныне выступающая за сборную Аргентины, американка Николь Фоссет и Серена Ортолани. Тренирует команду один из лучших итальянских специалистов - 40-летний Давиде Маццанти, который ранее выиграл чемпионские титулы с "Бергамо" и "Казальмаджоре", а в 2009 году победил с "Бергамо" и в Лиге чемпионов.

"Конельяно" в нынешнем сезоне вышел в полуфинал чемпионата Италии, где во вторник проведет первый матч серии с "Моденой".

Стамбульское дерби

Помимо "Динамо", без поражений в нынешнем сезоне выступает стамбульский "Вакыфбанк", причем в групповом турнире этот клуб дважды обыграл "Эджзаджибаши", с которым встретится в полуфинале. "Вакыфбанк" выиграл Лигу чемпионов в 2011 и 2013 гг, в прошлом году заняв третье место, "Эджзаджибаши" стал первым в 2015-м. Главный козырь "Вакыфбанка" - одна из сильнейших волейболисток мира, олимпийская чемпионка и лучший игрок Игр 2016 года китаянка Чжу Тин, тогда как за "Эджзаджибаши" выступает чемпионка мира 2010 года в составе сборной России Татьяна Кошелева.

Полуфинальный матч между "Вакыфбанком" и "Эджзаджибаши" начнется в 18:00 мск, "Динамо" и "Конельяно" сыграют в 21:00. Матч за третье место состоится в воскресенье 16:00, финал - в 19:00. Турнир пройдет в зале "ПалаВерде" в Виллорбе.

Второй по значимости еврокубковый турнир в женском волейболе Кубок ЕКВ в нынешнем сезоне выиграло казанское "Динамо", обладателем Кубка вызова стала турецкая "Бурса".

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