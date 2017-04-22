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Агент: ФХР пока не связывалась с Панариным на предмет его участия в ЧМ

Спорт
22 апреля, 0:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, апреля. /ТАСС
В составе "Чикаго" Артемий Панарин выбыл из розыгрыша Кубка Стэнли, уступив "Нэшвиллу" в серии первого раунда
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Игроки сборной России Артемий Панарин и Евгений Дадонов (слева направо) в матче чемпионата мира по хоккею 2016 года

Игроки сборной России Артемий Панарин и Евгений Дадонов (слева направо) в матче чемпионата мира по хоккею 2016 года

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) еще не связывалась с нападающим клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Чикаго" Артемием Панариным по поводу его возможного участия в чемпионате мира 2017 года. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Александр Черных.

"Чикаго" в ночь на пятницу уступил в четвертом матче первого раунда Кубка Стэнли "Нэшвиллу" (1:4) и вылетел из турнира, проиграв серию со счетом 0-4. В составе проигравших в четырех матчах плей-офф Панарин набрал одно очко по системе "гол+пас" (0+1). Другой российский нападающий "Чикаго" Артем Анисимов не смог отличиться результативными действиями в четырех матчах текущего розыгрыша плей-офф.

"Панарин сказал, что с ним еще не связывались, так как он проходил медобследование у врачей", - сказал агент.

Чемпионат мира по хоккею 2017 года пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая. Россияне в группе А сыграют в Кельне.

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