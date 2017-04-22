Агент: ФХР пока не связывалась с Панариным на предмет его участия в ЧМ

Быков похвалил российских хоккеистов за показанный характер в игре со швейцарцамиСпорт 22 апреля, 1:10
Тренер: хоккеисты РФ в матче со швейцарцами отдали много сил, играя в меньшинствеСпорт 22 апреля, 0:56
Агент: ФХР пока не связывалась с Панариным на предмет его участия в ЧМСпорт 22 апреля, 0:43
Волейболистки московского "Динамо" начинают финальный турнир Лиги чемпионовСпорт 22 апреля, 0:38
"Спартак" сыграет с "Ростовом" в матче чемпионата России по футболуСпорт 22 апреля, 0:27
Сборная России начинает защиту титула чемпиона мира по керлингу в дабл-микстеСпорт 22 апреля, 0:19
"Зенит" сыграет с "Уралом" первый футбольный матч на новой арене "Санкт-Петербург"Спорт 22 апреля, 0:13
Веснина и Павлюченкова выступят в теннисном матче против команды БельгииСпорт 22 апреля, 0:09
МО РФ опубликовало видео о подготовке экипажей боевой техники к участию в параде ПобедыАрмия и ОПК 22 апреля, 0:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) еще не связывалась с нападающим клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Чикаго" Артемием Панариным по поводу его возможного участия в чемпионате мира 2017 года. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Александр Черных.
"Чикаго" в ночь на пятницу уступил в четвертом матче первого раунда Кубка Стэнли "Нэшвиллу" (1:4) и вылетел из турнира, проиграв серию со счетом 0-4. В составе проигравших в четырех матчах плей-офф Панарин набрал одно очко по системе "гол+пас" (0+1). Другой российский нападающий "Чикаго" Артем Анисимов не смог отличиться результативными действиями в четырех матчах текущего розыгрыша плей-офф.
"Панарин сказал, что с ним еще не связывались, так как он проходил медобследование у врачей", - сказал агент.
Чемпионат мира по хоккею 2017 года пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая. Россияне в группе А сыграют в Кельне.