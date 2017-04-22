Тренер: хоккеисты РФ в матче со швейцарцами отдали много сил, играя в меньшинстве

Быков похвалил российских хоккеистов за показанный характер в игре со швейцарцамиСпорт 22 апреля, 1:10
Тренер: хоккеисты РФ в матче со швейцарцами отдали много сил, играя в меньшинствеСпорт 22 апреля, 0:56
Агент: ФХР пока не связывалась с Панариным на предмет его участия в ЧМСпорт 22 апреля, 0:43
Волейболистки московского "Динамо" начинают финальный турнир Лиги чемпионовСпорт 22 апреля, 0:38
"Спартак" сыграет с "Ростовом" в матче чемпионата России по футболуСпорт 22 апреля, 0:27
Сборная России начинает защиту титула чемпиона мира по керлингу в дабл-микстеСпорт 22 апреля, 0:19
"Зенит" сыграет с "Уралом" первый футбольный матч на новой арене "Санкт-Петербург"Спорт 22 апреля, 0:13
Веснина и Павлюченкова выступят в теннисном матче против команды БельгииСпорт 22 апреля, 0:09
МО РФ опубликовало видео о подготовке экипажей боевой техники к участию в параде ПобедыАрмия и ОПК 22 апреля, 0:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ФРИБУР /Швейцария/, 22 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российские хоккеисты в матче Евровызова со швейцарцами немало сил отдали на игру в меньшинстве. Об этом журналистам рассказал главный тренер олимпийской команды Олег Браташ.
Россияне проиграли в первом из двух матчей команде Швейцарии со счетом 1:2. В начале второго периода гости играли в меньшинстве пять минут после удаления до конца игры защитника Богдана Киселевича.
"В первом и втором периоде имели достаточно шансов, но сумели забить только один гол. В третьем периоде команду не хватило, чтобы создать моменты, так как много сил отдали на меньшинство и пятиминутное удаление выбило из колеи, а сами, в свою очередь, большинством распорядились бездарно, - сказал Браташ. - Соперник быстрый, и это ожидалось, просто в силу объективных и субъективных причин мы не смогли показать свою лучшую игру, на что способны наши игроки. Надеюсь, завтра мы покажем лучший матч".
В составе россиян первые матчи после приезда из-за океана провели защитник клуба Национальной хоккейной лиги "Филадельфия" Иван Проворов и его одноклубник Роман Любимов.
"Сегодня никто из них своей лучшей игры не показал: ребята с дороги и находятся не в лучшем состоянии. Но, как известно, сейчас идет подготовка с прицелом на чемпионат мира, идет серьезная работа и ребята немного под нагрузкой. Они не такие свежие, и в третьем периоде свежести не хватило", - подчеркнул он.
Второй матч со швейцарцами россияне проведут в субботу в Биле.