Тренер: хоккеисты РФ в матче со швейцарцами отдали много сил, играя в меньшинстве

ФРИБУР /Швейцария/, 22 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российские хоккеисты в матче Евровызова со швейцарцами немало сил отдали на игру в меньшинстве. Об этом журналистам рассказал главный тренер олимпийской команды Олег Браташ.

Россияне проиграли в первом из двух матчей команде Швейцарии со счетом 1:2. В начале второго периода гости играли в меньшинстве пять минут после удаления до конца игры защитника Богдана Киселевича.

"В первом и втором периоде имели достаточно шансов, но сумели забить только один гол. В третьем периоде команду не хватило, чтобы создать моменты, так как много сил отдали на меньшинство и пятиминутное удаление выбило из колеи, а сами, в свою очередь, большинством распорядились бездарно, - сказал Браташ. - Соперник быстрый, и это ожидалось, просто в силу объективных и субъективных причин мы не смогли показать свою лучшую игру, на что способны наши игроки. Надеюсь, завтра мы покажем лучший матч".

В составе россиян первые матчи после приезда из-за океана провели защитник клуба Национальной хоккейной лиги "Филадельфия" Иван Проворов и его одноклубник Роман Любимов.

"Сегодня никто из них своей лучшей игры не показал: ребята с дороги и находятся не в лучшем состоянии. Но, как известно, сейчас идет подготовка с прицелом на чемпионат мира, идет серьезная работа и ребята немного под нагрузкой. Они не такие свежие, и в третьем периоде свежести не хватило", - подчеркнул он.

Второй матч со швейцарцами россияне проведут в субботу в Биле.