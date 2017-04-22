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Быков похвалил российских хоккеистов за показанный характер в игре со швейцарцами

Спорт
22 апреля, 1:10 UTC+3 ФРИБУР корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
Сборная России проиграла в первом из двух матчей Евровызова команде Швейцарии со счетом 1:2
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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков

© Руслан Шамуков/ТАСС

ФРИБУР /Швейцария/, 22 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеисты олимпийской сборной России проявляли характер, даже проигрывая по ходу матча Евровызова с командой Швейцарии. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион, бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.

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Россияне уступили в первом из двух запланированных поединков швейцарцам со счетом 1:2.

"Не скажу, что было низкое качество игры, но в тех моментах, которые мы создавали, и вратарь здорово у них сыграл, и мы немного небрежно сыграли. Мне очень понравилась наша молодежь: ребята техничные, с большим желанием, - сказал Быков. - Также мне понравилось, что наши ребята проявляли характер, даже когда швейцарцы сравняли счет и потом вышли вперед, наши не успокаивались, а создавали моменты".

В составах обеих сборных впервые в этом году сыграли представители Национальной хоккейной лиги. У россиян - защитник Иван Проворов и форвард Роман Любимов (оба - "Филадельфия"), а у швейцарцев - форвард "Флориды" Денис Мальгин.

"Мальгин - хороший мальчишка: приятно видеть, что он хорошо чувствует шайбу, дистанцию. Пока еще видимо у него идет акклиматизация, но это перспективный молодой человек. Про Проворова и Любимова могу сказать, что оба являются очень одаренными хоккеистами, и в силу обстоятельств невозможно с человека требовать прыгать выше головы. Идет подготовка к чемпионату мира и нужно правильно и с пониманием относиться к тому, как команда готова на данный момент", - подчеркнул он.

Следующий матч команды проведут 22 апреля в Биле.

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