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Бернс, Карлссон и Хедман претендуют на звание лучшего защитника НХЛ

Спорт
22 апреля, 2:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, апреля. /ТАСС
Шведский защитник "Оттавы" Эрик Карлссон может в третий раз стать обладателем "Норрис Трофи"
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Защитник "Оттавы" и двукратный обладатель "Норрис Трофи" Эрик Карлссон

Защитник "Оттавы" и двукратный обладатель "Норрис Трофи" Эрик Карлссон

© Claus Andersen/Getty Images

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Брент Бернс из клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сан-Хосе", Эрик Карлссон ("Оттава) и Виктор Хедман ("Тампа-Бэй") номинированы на приз лучшему защитнику ("Джеймс Норрис Трофи") регулярного сезона. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Карлссон может стать обладателем "Норрис Трофи" в третий раз в карьере. Впервые он получил данный трофей по итогам сезона-2011/12, он также был признан лучшим защитником в сезоне-2014/15. Бернс и Хедман ни разу не становились обладателями "Норрис Трофи". В прошлом сезоне лучшим защитником стал хоккеист "Лос-Анджелеса" Дрю Даути.

В регулярном чемпионате швед Карлссон стал третьим в списке защитников бомбардиров, набрав 71 (17 шайб + 54 передачи) очко. В среднем за матч Карлссон проводил на льду по 26 минут 50 секунд, что стало четвертым показателем для всех игроков обороны в регулярном чемпионате.

Канадец Бернс стал лучшим защитником-бомбардиром регулярного сезона, набрав в 82 матчах 76 очков (29+47). Кроме того, защитник "Сан-Хосе" стал самым бросающим игроком обороны в регулярном чемпионате, сумев нанести 320 бросков по воротам соперников (в среднем - 9,1 броска за игру).

В свою очередь, шведский защитник "Тампы" Хедман стал вторым в списке самых результативных игроков обороны регулярного чемпионата. В его активе 72 очка (16+56) в 79 матчах. Кроме того, Хедман стал самым результативным защитником при игре большинстве, набрав 33 очка (4+29). Также он забросил пять победных шайб, среди защитников больше только у Бернса - 6.

Рекордсменом лиги является легендарный канадский защитник "Бостон Брюинз" Бобби Орр, получавший "Норрис Трофи" восемь раз (1968-1975). По семь трофеев имеют канадец Дуг Харви и швед Никлас Лидстрем. Обладатели "Норрис Трофи", а также других индивидуальных наград НХЛ будут названы в ночь на 22 июня на торжественной церемонии закрытия сезона в Лас-Вегасе.

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