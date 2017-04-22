Бернс, Карлссон и Хедман претендуют на звание лучшего защитника НХЛ

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МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Брент Бернс из клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сан-Хосе", Эрик Карлссон ("Оттава) и Виктор Хедман ("Тампа-Бэй") номинированы на приз лучшему защитнику ("Джеймс Норрис Трофи") регулярного сезона. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Карлссон может стать обладателем "Норрис Трофи" в третий раз в карьере. Впервые он получил данный трофей по итогам сезона-2011/12, он также был признан лучшим защитником в сезоне-2014/15. Бернс и Хедман ни разу не становились обладателями "Норрис Трофи". В прошлом сезоне лучшим защитником стал хоккеист "Лос-Анджелеса" Дрю Даути.
В регулярном чемпионате швед Карлссон стал третьим в списке защитников бомбардиров, набрав 71 (17 шайб + 54 передачи) очко. В среднем за матч Карлссон проводил на льду по 26 минут 50 секунд, что стало четвертым показателем для всех игроков обороны в регулярном чемпионате.
Канадец Бернс стал лучшим защитником-бомбардиром регулярного сезона, набрав в 82 матчах 76 очков (29+47). Кроме того, защитник "Сан-Хосе" стал самым бросающим игроком обороны в регулярном чемпионате, сумев нанести 320 бросков по воротам соперников (в среднем - 9,1 броска за игру).
В свою очередь, шведский защитник "Тампы" Хедман стал вторым в списке самых результативных игроков обороны регулярного чемпионата. В его активе 72 очка (16+56) в 79 матчах. Кроме того, Хедман стал самым результативным защитником при игре большинстве, набрав 33 очка (4+29). Также он забросил пять победных шайб, среди защитников больше только у Бернса - 6.
Рекордсменом лиги является легендарный канадский защитник "Бостон Брюинз" Бобби Орр, получавший "Норрис Трофи" восемь раз (1968-1975). По семь трофеев имеют канадец Дуг Харви и швед Никлас Лидстрем. Обладатели "Норрис Трофи", а также других индивидуальных наград НХЛ будут названы в ночь на 22 июня на торжественной церемонии закрытия сезона в Лас-Вегасе.
Your finalists for the James Norris Memorial Trophy of the 2016-17 season! #NHLAwards. pic.twitter.com/phLJyPqH61— NHL (@NHL) 21 апреля 2017 г.