Передача Кузнецова помогла "Вашингтону" выйти вперед в серии плей-офф НХЛ с "Торонто"

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МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. "Вашингтон" победил "Торонто" со счетом 2:1 в овертайме пятого матча стартовой серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов отметился результативной передачей, после которой была заброшена победная шайба.
В составе "Вашингтона" шайбы забросили Ти Джей Оши (19-я минута) и Джастин Уильямс, отличившийся на 2-й минуте овертайма с передач Кузнецова и Маркуса Йоханссона. У "Торонто" единственный гол забил Остон Мэттьюс (26).
Российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов отметился результативной передачей за 17 минут на площадке, в его активе также шесть бросков по воротам "Торонто". Кузнецов набрал третье очко (1+2) по системе "гол+пас" в пяти матчах текущего розыгрыша Кубка Стэнли.
Победная шайба Уильямса с передачи Кузнецова.
THE GOAL! JUSTIN WILLIAMS! #CapsLeafs #RockTheRed pic.twitter.com/ApDOt9ujMA— Washington Capitals (@Capitals) 22 апреля 2017 г.
Российский капитан "Вашингтона" Александр Овечкин сыграл в матче 19 минут 29 секунд, нанес один три броска и провел шесть силовых приемов. Российский защитник Дмитрий Орлов также не отличился результативными действиями за 22 минуты и 34 секунды на площадке, успев нанести один бросок и дважды заблокировать броски соперника.
На 18-й минуте первого периода Овечкин попал под силовой прием форварда "Торонто" Назема Кадри и получил повреждение колена. После столкновения россиянин оставался на льду в течение нескольких минут, а затем покинул площадку с помощью партнеров. Кадри получил двухминутное удаление за подножку. В итоге Овечкин смог продолжить игру, выйдя на лед во втором периоде.
Силовой прием Кадри на Овечкине.
Capitals’ Alex Ovechkin was helped off after an apparent knee injury pic.twitter.com/b5eB8AQYld— Sports Illustrated (@SInow) 21 апреля 2017 г.
Четвертый матч из пяти в данном противостоянии завершился в дополнительное время. "Вашингтон" вышел вперед в серии первого раунда финала плей-офф НХЛ со счетом 3-2. Шестой матч серии состоится в Торонто ночь на понедельник.