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Передача Кузнецова помогла "Вашингтону" выйти вперед в серии плей-офф НХЛ с "Торонто"

Спорт
22 апреля, 5:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, апреля. /ТАСС
"Вашингтон" победил в овертайме пятого матча со счетом 2:1 и вышел вперед в стартовой серии плей-офф против "Торонто" - 3-2
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Евгений Кузнецов

Евгений Кузнецов

© AP/Nam Y. Huh

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. "Вашингтон" победил "Торонто" со счетом 2:1 в овертайме пятого матча стартовой серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов отметился результативной передачей, после которой была заброшена победная шайба.

В составе "Вашингтона" шайбы забросили Ти Джей Оши (19-я минута) и Джастин Уильямс, отличившийся на 2-й минуте овертайма с передач Кузнецова и Маркуса Йоханссона. У "Торонто" единственный гол забил Остон Мэттьюс (26).

Российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов отметился результативной передачей за 17 минут на площадке, в его активе также шесть бросков по воротам "Торонто". Кузнецов набрал третье очко (1+2) по системе "гол+пас" в пяти матчах текущего розыгрыша Кубка Стэнли.

Победная шайба Уильямса с передачи Кузнецова.

Российский капитан "Вашингтона" Александр Овечкин сыграл в матче 19 минут 29 секунд, нанес один три броска и провел шесть силовых приемов. Российский защитник Дмитрий Орлов также не отличился результативными действиями за 22 минуты и 34 секунды на площадке, успев нанести один бросок и дважды заблокировать броски соперника.

На 18-й минуте первого периода Овечкин попал под силовой прием форварда "Торонто" Назема Кадри и получил повреждение колена. После столкновения россиянин оставался на льду в течение нескольких минут, а затем покинул площадку с помощью партнеров. Кадри получил двухминутное удаление за подножку. В итоге Овечкин смог продолжить игру, выйдя на лед во втором периоде.

Силовой прием Кадри на Овечкине.

Четвертый матч из пяти в данном противостоянии завершился в дополнительное время. "Вашингтон" вышел вперед в серии первого раунда финала плей-офф НХЛ со счетом 3-2. Шестой матч серии состоится в Торонто ночь на понедельник.

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