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Трипл-дабл Уэстбрука помог "Оклахоме" обыграть "Хьюстон" в матче плей-офф НБА

Спорт
22 апреля, 7:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, апреля. /ТАСС
"Оклахома" сократила отставание в серии первого раунда плей-офф НБА
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МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. "Оклахома" победила на своей площадке "Хьюстон" в третьем матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и сократила отставание в серии.

Встреча завершилась со счетом 115:113.

Самым результативным игроком матча стал лидер "Хьюстона" Джеймс Харден, набравший 44 очка. Защитник "Оклахомы" Расселл Уэстбрук оформил трипл-дабл во втором матче подряд. На его счету 32 очка, 11 передач и 13 подборов.

"Оклахома" сократила счет в серии до четырех побед - 1-2.

Четвертая игра между командами пройдет также на домашнем паркете "Оклахомы" в ночь на понедельник.

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