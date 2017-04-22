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"Клипперс" победили "Юту" в третьем матче стартового раунда плей-офф НБА

Спорт
22 апреля, 8:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, апреля. /ТАСС
Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Лос-Анджелес Клипперс"
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МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Клуб "Лос-Анджелес Клипперс" победил на выезде "Юту" со счетом 111:106 в третьем матче 1/8 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). "Клипперс" вышли вперед в серии до четырех побед.

Самым результативным игроком матча стал форвард "Юты" Гордон Хэйворд, набравший 40 очков. В составе победителей самым результативным стал защитник "Клипперс" Крис Пол, отметившийся дабл-даблом (34 очка и 10 передач). Его партнер по команде центровой Деандре Джордан также записал на свой счет дабл-дабл - 17 очков и 13 подборов.

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Клипперс". Четвертая игра между командами пройдет 24 апреля также на домашней арене "Клипперс".

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