Уэстбрук стал первым с 2002 года игроком НБА с трипл-даблами в двух матчах плей-офф подряд

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МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Защитник "Оклахомы" Расселл Уэстбрук стал первым игроком с 2002 года, который отметился трипл-даблами в двух подряд матчах серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
В ночь на субботу в третьей игре стартового раунда плей-офф с "Хьюстоном" (115:113) Уэстбрук записал на свой 32 очка, 11 передач и 13 подборов. В предыдущей игре он набрал 51 очко, сделал 13 передач и 10 подборов.
До Уэстбрука подобного достижения добивался Джейсон Кидд в 2002 году.
Ранее Уэстбрук обновил рекорд по количеству трипл- даблов в одном регулярном чемпионате НБА (42), который после сезона-1960/61 принадлежал Оскару Робертсону.