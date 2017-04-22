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Уэстбрук стал первым с 2002 года игроком НБА с трипл-даблами в двух матчах плей-офф подряд

Спорт
22 апреля, 8:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, апреля. /ТАСС
Подобное удалось сделать 15 лет назад Джейсону Кидду
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МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Защитник "Оклахомы" Расселл Уэстбрук стал первым игроком с 2002 года, который отметился трипл-даблами в двух подряд матчах серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Смотрите также

Трипл-дабл Уэстбрука помог "Оклахоме" обыграть "Хьюстон" в матче плей-офф НБА

В ночь на субботу в третьей игре стартового раунда плей-офф с "Хьюстоном" (115:113) Уэстбрук записал на свой 32 очка, 11 передач и 13 подборов. В предыдущей игре он набрал 51 очко, сделал 13 передач и 10 подборов.

До Уэстбрука подобного достижения добивался Джейсон Кидд в 2002 году.

Ранее Уэстбрук обновил рекорд по количеству трипл- даблов в одном регулярном чемпионате НБА (42), который после сезона-1960/61 принадлежал Оскару Робертсону.

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