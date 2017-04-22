Срок контракта Береглазова с клубом НХЛ "Рейнджерс" составляет два года

Экскурсии в книгохранилище, букроссинг и встречи с авторами: гид по "Библионочи" в МосквеКультура 22 апреля, 10:30
Фигуристы Тарасова/Морозов стали вторыми в произвольной программе в парах на командном ЧМСпорт 22 апреля, 10:27
NASA опубликовало фотографию Земли и Луны с орбиты СатурнаКосмос 22 апреля, 10:14
Братиславский "Слован" не планирует покидать КХЛСпорт 22 апреля, 10:06
Рыбник и пендель: о чем говорят архангельские рыбаки и морякиАрктика сегодня 22 апреля, 10:00
Таски: болельщикам "Спартака" было бы приятно отпраздновать чемпионство на стадионе ЦСКАСпорт 22 апреля, 9:52
Ржига сохранил пост главного тренера клуба КХЛ "Слован"Спорт 22 апреля, 9:48
Защитник "Спартака" Таски надеется, что Промес не покинет команду после сезонаСпорт 22 апреля, 9:43
Белоруссия и НАТО будут совершенствовать взаимодействие в рамках "Партнерства ради мира"Международная панорама 22 апреля, 9:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Контракт российского защитника Алексея Береглазова с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" рассчитан на два года. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Гари Гринстин.
В пятницу "Рейнджерс" объявили о подписании соглашения с 23-летним хоккеистом, выступавшим в прошедшем сезоне за магнитогорский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург".
"У Береглазова контракт на два года с возвратом", - сообщил собеседник агентства.
Гринстин также рассказал, что у защитника было еще несколько серьезных предложений от других клубов НХЛ, а в КХЛ им интересовался только магнитогорский "Металлург". "Интерес проявляли "Питтсбург", "Виннипег", "Аризона", "Калгари", но "Рейнджерс" оказались наиболее активными. В цифровых отношениях предложения были одинаковы. В "Нью-Йорке" рассчитывают на Алексея и видят его в определенной роли в команде", - сказал агент.
"Если у "Рейнджерс" будет желание отправить Береглазова в фарм-клуб, то он сразу вернется в "Металлург", и только туда. Он предан этому клубу и благодарен ему за все. Он - патриот "Магнитки", - добавил Гринстин.
Береглазов выступал за "Металлург" с 2013 года. В сезоне-2016/17 он сыграл 73 матча, записав на свой счет 25 (1 гол + 24 передачи) очков.