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Срок контракта Береглазова с клубом НХЛ "Рейнджерс" составляет два года

Спорт
22 апреля, 9:06 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий
Агент игрока также сообщил ТАСС, что контракт предусматривает опцию возвращения игрока в "Металлург" в случае, если его захотят отправить в фарм-клуб
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Алексей Береглазов

Алексей Береглазов

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 22 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Контракт российского защитника Алексея Береглазова с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" рассчитан на два года. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Гари Гринстин.

В пятницу "Рейнджерс" объявили о подписании соглашения с 23-летним хоккеистом, выступавшим в прошедшем сезоне за магнитогорский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург".

"У Береглазова контракт на два года с возвратом", - сообщил собеседник агентства.

Гринстин также рассказал, что у защитника было еще несколько серьезных предложений от других клубов НХЛ, а в КХЛ им интересовался только магнитогорский "Металлург". "Интерес проявляли "Питтсбург", "Виннипег", "Аризона", "Калгари", но "Рейнджерс" оказались наиболее активными. В цифровых отношениях предложения были одинаковы. В "Нью-Йорке" рассчитывают на Алексея и видят его в определенной роли в команде", - сказал агент.

"Если у "Рейнджерс" будет желание отправить Береглазова в фарм-клуб, то он сразу вернется в "Металлург", и только туда. Он предан этому клубу и благодарен ему за все. Он - патриот "Магнитки", - добавил Гринстин.

Береглазов выступал за "Металлург" с 2013 года. В сезоне-2016/17 он сыграл 73 матча, записав на свой счет 25 (1 гол + 24 передачи) очков.

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