Медведев: КХЛ не получала заявки на вступление в лигу от новых клубов

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МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) пока не получала заявки от клубов, которые бы хотели пополнить лигу со следующего сезона. Об этом ТАСС заявил первый президент КХЛ и член совета директоров лиги Александр Медведев.
"Насколько я знаю, новые заявки не поступали", - ответил он на вопрос, возможно ли появление новых клубов лиге со следующего сезона.
Ранее стало известно о заинтересованности во вступлении в КХЛ шведского "Краунса", а также клубов из Дрездена, Лондона и Женевы. Клубы, желающие участвовать в чемпионате КХЛ в следующем сезоне, обязаны до 30 апреля предоставить документы с подтверждением финансовых гарантий на период с 1 июля текущего года по 30 июня следующего года.
В настоящее время в КХЛ выступает 29 клубов, из них семь - иностранные. В сезоне-2016/17 лигу пополнил один клуб - пекинский "Куньлунь Ред Стар".