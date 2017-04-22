Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Овечкин сообщил, что не испытал боли после силового приема форварда "Торонто" Кадри

Спорт
22 апреля, 9:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, апреля. /ТАСС
Россиянин покинул площадку после столкновения с Кадри, но затем вернулся на лед
Поделиться
Материал из 1 страницы
Александр Овечкин

Александр Овечкин

© AP Photo/Winslow Townson

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин не испытал боли после жесткого силового приема форварда "Торонто" Назема Кадри в пятом матче стартового раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и чувствует себя хорошо. Слова Овечкина приводит пресс-служба лиги.

Капитан "Вашингтона" покинул площадку в первом периоде матча после столкновения с Кадри, но спустя несколько минут вернулся на лед.

"Со мной все в порядке, - рассказал 31-летний россиянин. - Мне не было больно. Я просто взял паузу, чтобы посмотреть на игру "Вашингтона" в большинстве".

Овечкин отказался оценивать действия Кадри, который за силовой прием против россиянина был наказан двухминутным штрафом. "Я не смотрел повтор момента, - отметил он. - Лига посмотрит повтор и примет решение. Но на данный момент это не имеет значения".

Овечкин провел на площадке 19 минут в матче с "Торонто" (2:1 ОТ) и не отметился результативными действиями. В нынешнем плей-офф на его счету три заброшенных шайбы. Счет в серии 3-2 в пользу "Вашингтона".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеисты СКА
21
Питерский дубль: сезон КХЛ завершился победой СКА
Квинси Промес (справа) против Луиш Нету
17
"Спартак" обыграл "Зенит" в матче чемпионата России
Игроки СКА после победы в четвертом матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и "Металлург" (Магнитогорск)
18
Один шаг до титула: СКА победил "Металлург" в четвертом матче финала КХЛ
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минфин считает, что физлица должны платить НДФЛ с доходов по депозитам
2
NASA опубликовало фотографию Земли и Луны с орбиты Сатурна
3
Тиллерсон заявил Лаврову о поддержке существующего механизма расследования химатак ОЗХО
4
СК в Иркутской области возбудил дело на мать, отравившую младенца водкой из бутылочки
5
SANA: ВВС Израиля атаковали позиции сирийской армии в районе Эль-Кунейтры
6
Посольство РФ: Селезнев был похищен американскими спецслужбами
7
СМИ: канадские истребители сопровождали российские бомбардировщики Ту-95 в районе Аляски
Темы дня
Загрузка...
Реклама