Овечкин сообщил, что не испытал боли после силового приема форварда "Торонто" Кадри

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин не испытал боли после жесткого силового приема форварда "Торонто" Назема Кадри в пятом матче стартового раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и чувствует себя хорошо. Слова Овечкина приводит пресс-служба лиги.

Капитан "Вашингтона" покинул площадку в первом периоде матча после столкновения с Кадри, но спустя несколько минут вернулся на лед.

"Со мной все в порядке, - рассказал 31-летний россиянин. - Мне не было больно. Я просто взял паузу, чтобы посмотреть на игру "Вашингтона" в большинстве".

Овечкин отказался оценивать действия Кадри, который за силовой прием против россиянина был наказан двухминутным штрафом. "Я не смотрел повтор момента, - отметил он. - Лига посмотрит повтор и примет решение. Но на данный момент это не имеет значения".

Овечкин провел на площадке 19 минут в матче с "Торонто" (2:1 ОТ) и не отметился результативными действиями. В нынешнем плей-офф на его счету три заброшенных шайбы. Счет в серии 3-2 в пользу "Вашингтона".