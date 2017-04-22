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Хоккеист Проворов заранее приехал в сборную РФ, чтобы не оставаться без игровой практики

Спорт
22 апреля, 9:35 UTC+3 ФРИБУР корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
Также защитник "Филадельфии" выразил уверенность, что ему хватит сил сыграть за сборную, несмотря на 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ
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Иван Проворов

Иван Проворов

© AP Photo/Derik Hamilton

ФРИБУР /Швейцария/, 22 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защитник "Филадельфии" Иван Проворов пораньше приехал в сборную России после завершения сезона его клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ), поскольку не хотел долго находиться без игровой практики. Об этом он рассказал ТАСС.

"Филадельфия" не вышла в плей-офф, свой последний матч в регулярном чемпионате команда провела в ночь на 10 апреля с "Каролиной". К сборной Проворов присоединился после 18 апреля.

"Решил приехать уже перед матчами со швейцарцами, поскольку это мой первый вызов. Я вылетел домой 10-11 апреля, и сидеть дома без игр - это тоже не очень хорошо", - сказал он.

Проворов рассказал, что у него хватит сил для того, чтобы сыграть за сборную России, несмотря на то, что он провел за "Филадельфию" все 82 матча.

"Я довольно-таки хорошо провел лето, так что у меня достаточно много сил, чтобы играть и приносить пользу команде", - отметил защитник.

Кроме летней подготовки отыграть все матчи за "Филадельфию" Проворову помогла, по его словам, хорошая работа на тренировках. "Значительно добавил в прошлом сезоне, выкладывался на тренировках и в играх, поэтому мне доверяли, - сказал Проворов. - Сезон я провел довольно-таки ровно, просто надо добавлять во всем, чтобы становиться еще лучше от игры к игре. Из партнеров по обороне большую часть сезона я играл в паре с Макдональдом - с Эндрю у нас хорошее взаимопонимание".

Проворов дебютировал в сборной России в первом из двух игр с командой Швейцарии в рамках Евровызова - команда играла в статусе олимпийской. Защитник является двукратным серебряным призером молодежного чемпионата мира.

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