Защитник "Спартака" Таски надеется, что Промес не покинет команду после сезона

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МОСКВА, 22 апреля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Немецкий защитник "Спартака" Сердар Таски надеется, что голландский полузащитник Квинси Промес останется в команде на следующий сезон и сыграет с ней в Лиге чемпионов. Об этом футболист рассказал ТАСС.
Промес перешел в "Спартак" из голландского "Твенте" в 2014 году за €11 млн, контракт голландца рассчитан до 2021 года. В текущем сезоне полузащитник провел 20 матчей за московский клуб в чемпионате и Кубке России, в которых забил 10 мячей.
"Конечно, я хотел бы, чтобы Квинси остался. Очень рассчитываю, что в этом сезоне мы станем чемпионами, а значит, осенью будем выступать в Лиге чемпионов - это уже другой уровень конкуренции, это особый турнир, в котором играют лучшие команды Европы. Если мы хотим играть в Лиге чемпионов успешно, то важно сохранить ведущих футболистов. Понятно, что у Квинси есть потенциал чтобы закрепиться в сильнейших командах Европы, но я надеюсь, что он останется в "Спартаке", в том числе как раз из-за шанса сыграть в Лиге чемпионов", - сказал Таски.
В 23-м туре чемпионата России "Спартак" на своем поле переиграл "Зенит" (2:1) и оторвался от санкт-петербургской команды на 11 очков в турнирной блице. ЦСКА, идущий на второй строчке, красно-белые опережают на семь очков, но имеют игру в запасе. В 24-м туре "Спартак" в субботу на выезде сыграет с "Ростовом".
На вопрос, было ли ему непривычно в матче с "Зенитом" играть в обороне с Георгием Джикией, а не Ильей Кутеповым, Таски ответил: "В составе нашей команды есть целый ряд центральных защитников, решения о том, кто будет играть в каждом конкретном матче, принимает тренерский штаб. С этим проблем не возникло. В течение недели мы наигрывали связи в линии обороны именно в такой комбинации, нам хватило времени, чтобы наладить четкое понимание".