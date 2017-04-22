Таски: болельщикам "Спартака" было бы приятно отпраздновать чемпионство на стадионе ЦСКА

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МОСКВА, 22 апреля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Болельщикам футбольного клуба "Спартак" было бы приятно отпраздновать чемпионство команды на стадионе ЦСКА. Такое мнение ТАСС высказал немецкий защитник красно-белых Сердар Таски.
"Для нас, скорее, важно сохранять концентрацию и не думать, что мы уже чемпионы, - сказал Таски. - Впереди еще семь матчей, каждый из них надо рассматривать как финал и решать задачу шаг за шагом. Сначала "Ростов", потом "Урал", затем ЦСКА. Не стоит расслабляться из-за преимущества в 10 очков (после матча "Уфа" - ЦСКА отрыв от армейцев сократился до семи очков - прим. ТАСС).
"Конечно, болельщикам было бы приятно отпраздновать чемпионство на стадионе ЦСКА, я же скажу, что, чем раньше мы гарантируем себе золото, тем лучше", - добавил он.
Эйфория болельщиков от побед "Спартака" не придает команде нервозности, считает 29-летний немецкий защитник.
"Нервозности сейчас не больше, чем раньше. Я не считаю, что вообще стоит об этом говорить как о неком факторе, имеющим значение. Пока мы не гарантировали себе титул, нам нужно продолжать работать до тех пор, пока соперники не потеряют математические шансы на первое место. Мы конечно видим эйфорию и восторг болельщиков, но это не придает нам нервозности; если все получится, как мы планируем, для клуба и наших поклонников это будет великолепно", - добавил Таски.
"Спартак" после 23 туров набрал 54 очка и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, опережая идущего вторым ЦСКА на семь очков, а "Зенит" - на 11. В 24-м туре красно-белые на выезде сыграют с "Ростовом", встреча состоится в субботу. ЦСКА примет "Спартак" на своем стадионе 30 апреля в 26-м туре чемпионата.