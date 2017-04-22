Ржига сохранил пост главного тренера клуба КХЛ "Слован"

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МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Чешский специалист Милош Ржига не покинет пост главного тренера братиславского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Слован". Об этом член правления "Слована" Юрай Широки заявил в интервью пресс- службе КХЛ.
"Контракт с ним заключен еще на один сезон", - сказал он.
Ржига возглавил "Слован" в сезоне-2015/16, в котором клуб занял 8-е место в Западной конференции и уступил в стартовом раунде Кубка Гагарина московскому ЦСКА. В сезоне-2016/17 братиславская команда заняла 10-е место на Западе по итогам регулярного чемпионата и не пробилась в плей-офф.