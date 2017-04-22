Братиславский "Слован" не планирует покидать КХЛ

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Выступление в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) является приоритетом для братиславского "Слована", клуб не намерен покидать лигу. Об этом член правления "Слована" Юрай Широки заявил в интервью пресс-службе лиги.

"Для нас однозначным приоритетом на ближайший сезон и будущее является участие в КХЛ, - подчеркнул Широки. - Только в КХЛ "Слован" может расти и развиваться. При этом не исключено, что мы можем создать "Слован В" для выступления в первой словацкой лиге. Если, конечно, позволят финансовые возможности".

Ранее руководство Словацкой хоккейной лиги потребовало от "Слована" покинуть КХЛ и вернуться в национальный чемпионат. "Руководство словацкой Экстралиги через СМИ регулярно требует, чтобы "Слован" вернулся из КХЛ к ним, - отметил Широки. - Это вполне объяснимо, поскольку наш клуб - исторически самый успешный и привлекательный в Словакии. Неудивительно, что после перехода "Слована" в КХЛ уровень словацкой лиги снизился, снизилась посещаемость. На играх остальных команд именно со "Слованом" были аншлаги".

"Никаких официальных и неофициальных разговоров на данную тему (участия клуба в КХЛ - прим. ТАСС) не велось, и в настоящее время они нам не нужны, - добавил он. - "Слован" получил от Словацкого союза хоккея с шайбой действующее согласие на участие в КХЛ еще в 2012 году".

"Слован" выступает в КХЛ с сезона-2012/13. Он дважды принимал участие в розыгрышах Кубка Гагарина, оба раза уступив в первом раунде.